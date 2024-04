Le lettere di Jamie Dimon e Mike Pompeo: l'America è più forte e sicura se sostiene Kyiv

Lo speaker del Congresso, Mike Johnson, deve fissare la data per il voto. Il ceo di JPMorgan Chase scrive agli azionisti un manifesto della forza americana come strumento di pace. L'ex segretario di stato di Trump scrive direttamente allo speaker del Congresso: muovetevi

“La lotta dell’Ucraina è la nostra lotta, garantire la sua vittoria significa garantire America first”, ha scritto Jamie Dimon, ceo di JPMorgan Chase, nella tradizionale lettera annuale agli azionisti: “America first” è scritto in corsivo e in grassetto, un messaggio chiaro ai repubblicani, che probabilmente faranno finta di non accorgersi che questo supermanager ha scritto un’inusuale missiva – “un piano globale che potremmo definire Neoliberalismo Egemone e Pugnace”, scrive Axios – che risulterà più palatabile per il Partito democratico che per quello repubblicano.