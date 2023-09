Musk potrebbe aver usato i soldi di Starlink per comprare Twitter, lasciando l'Ucraina scoperta

Da tempo l'imprenditore sudafricano utilizza SpaceX per finanziare le sue altre aziende in difficoltà. Ma la rilevanza geopolitica dell'impresa spaziale fa sorgere interrogativi sulla gestione. L'inchiesta del Wall Street Journal

Elon Musk è ormai una galassia, un “cinematic universe”, come quello della Marvel: oltre a Tesla e X (un tempo nota come Twitter), è a capo di SpaceX, azienda spaziale che controlla Starlink, il sistema di telecomunicazioni satellitare diventato perno fondamentale nella guerra in Ucraina. E poi la Boring Company, con cui sogna di scavare tunnel per automobili, e Neuralink, che si occupa di “interfacce neurali impiantabili”, ovvero metodi di collegare la nostra mente ai computer. Un insieme di società e controllate che è soprattutto un reticolo di interessi, come ha raccontato il Wall Street Journal, che nelle ultime settimane ha pubblicato due storie su alcuni movimenti sospetti tra Musk e le sue aziende.