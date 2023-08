SpaceX che blocca i satelliti e ferma le operazioni di Kyiv è un problema

Il sistema Starlink è fondamentale per l'Ucraina ma il comportamento di Musk non lo rende affidabile. Così il Pentagono corre ai ripari

Elon Musk ha fornito a Kyiv i suoi sistemi Starlink che permettono di rimanere connessi in qualsiasi circostanza nel momento più difficile: alla fine del febbraio 2022, quando è cominciata l’invasione totale, quando persino gli ucraini temevano che Vladimir Putin fosse in grado di far sparire la rete internet da tutto il paese a suon di bombe per lasciarlo al buio, senza informazioni e comunicazioni. La SpaceX di Musk possiede un sistema formidabile che gli stati sovrani e il Pentagono le invidiano: la galassia di Starlink costituisce la maggior parte dei satelliti in orbita attorno alla Terra (oltre quattromila nell’orbita bassa), ma Musk è un tipo poco affidabile e ha cambiato idea varie volte sulla guerra in Ucraina, e ogni sbandamento ha possibili conseguenze serie sul campo di battaglia.