L'entusiasmo ucraino per l'allargamento dell'Ue e della Nato è conveniente per gli europei

Kyiv, dalla nostra inviata. “Più l’Ucraina diventa forte, più vicina diventa la fine dell’aggressione russa”, ha detto Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, incontrando il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Kyiv. Stoltenberg è arrivato a sorpresa ieri per la sua seconda visita nella capitale ucraina, ma la presenza in città dei ministri della Difesa francese e britannico già dalla sera precedente aveva animato molti commentatori: oggi succede qualcosa di importante. Il segretario generale ha confermato il sostegno dell’Alleanza all’Ucraina “as long as it takes”, ha ricordato che “la Russia può deporre le armi e mettere fine oggi al conflitto militare, ma l’Ucraina non ha questa stessa opportunità”, deve per forza difendersi, ha confermato che “è necessario affrontare l’inverno insieme”, proteggendo le infrastrutture costantemente colpite dalle forze russe e aumentando la difesa aerea dell’Ucraina. Kyiv chiede aerei dal primo giorno dell’invasione russa, “la coalizione degli F-16” si è creata in primavera e ora dovrebbe diventare operativa: è fondamentale “per la nostra strategia di difesa delle infrastrutture – dice un esperto del ministero della Difesa – ma anche per restaurare l’accesso ucraino al Mar Nero, che non è il lago della Russia ma una via vitale per la nostra economia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE