Cosa cambia per l'Ucraina e per l'Ue se in Slovacchia vince Fico

Le elezioni hanno un favorito, ma non è detto che riesca a formare una coalizione. In campagna elettorale ha sfruttato un simpatia atavica per Mosca e una propaganda russa ben radicata

Peter Kalmus è un artista slovacco, convinto sostenitore dell’Ucraina tanto da aver deciso di recarsi a Kosice, comune nella parte orientale della Slovacchia a protestare contro l’invasione deturpando un monumento ai caduti di epoca sovietica, al quale già, qualche anno fa, qualcuno nottetempo era andato a rubare le falci e i martelli. Kalmus è stato presto raggiunto da un gruppo di motociclisti che lo hanno picchiato non per aver sfigurato un monumento ma per l’offesa alla Russia. La Slovacchia è uno dei paesi in cui la propaganda di Mosca è più attiva, lavora da anni, con alacrità, e ha costruito una sua base solida di sostenitori che in questa campagna elettorale, che porta al voto del 30 settembre prossimo, sono molto presenti. Il favorito, secondo i sondaggi, è il partito Smer, che all’interno del Parlamento europeo si colloca tra i socialisti, e che è guidato dall’ex premier Robert Fico. Fico ha messo le cose in chiaro, se vincerà – su questo i dubbi sono pochi, ma la sfida sarà formare una coalizione per governare – cambierà la politica della Slovacchia riguardo all’Ucraina: basta aiuti, basta armi, basta sanzioni a Mosca. Il suo vice, Lubos Blaha, che prima di darsi alla politica era un membro di una band heavy metal e scriveva libri su Lenin, ha ripetuto in diverse occasioni che la guerra è di responsabilità occidentale e la presidente del suo paese, Zuzana Caputova che ha definito “fascista”, e i ministri del governo, che ha definito “marionette degli Stati Uniti”, hanno sbagliato a sostenere Kyiv. L’aiuto della Slovacchia all’Ucraina finora è stato importante, Bratislava è stata tra i primi a fornire sistemi di difesa aerea e, a parte gli screzi sul grano che accomunano tutti paesi affacciati a est dell’Ue, non ha mai negato solidarietà all’Ucraina né mai si è discostata dalla strategia europea.