L'alleanza di Visegrad è a pezzi. Ma attenzione alla Slovacchia

Milano. L’Unione europea non vuole la pace e anzi insiste per portare avanti la guerra, ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, durante l’Mcc Festival a Strigonio, nel nord del paese, a un passo dal confine con la Slovacchia. “L’Ue pensa che la guerra ci sarà per i prossimi quattro anni – ha detto il ministro, maglietta nera e sole in faccia – Quindi dovremmo chiederci: quanta gente morirà in quattro anni? Quanti ungheresi moriranno in quattro anni? Quanta devastazione ci sarà in quattro anni che qualcuno poi dovrà sistemare?”. Szijjártó denuncia la non volontà di pace dell’Ue, dice che appena scoppia una crisi da qualche parte Bruxelles chiede il cessate il fuoco, ma in Ucraina no, in Ucraina l’Ue “prevede 20 miliardi di euro da stanziare per i prossimi quattro anni”, e l’Ungheria dovrebbe metterne 200 milioni, anche se non ha ricevuto i fondi europei che le spettano e anche se una delle principali banche ungheresi, l’Otp, è considerata uno sponsor della guerra. Szijjártó confonde deliberatamente i piani, prepararsi a una guerra lunga non vuol dire volerla né augurarsela, così come i fondi europei non sono arrivati perché Budapest non rispetta le regole, mentre esenzioni ed eccezioni per salvaguardare gli interessi ungheresi sono state fatte dall’Ue, eccome.

