L'allargamento dell'Ue visto da Kyiv ritrova il suo senso esistenziale

Kyiv, dalla nostra inviata. La porta dell’Unione europea è aperta e non lo era da tantissimo, quindi bisogna prepararsi bene per varcarla. L’Ucraina sta facendo i compiti – le riforme – con determinazione: “Non ci faremo sfuggire l’occasione – dice una fonte del governo – Da quando siamo una nazione indipendente, un’accoglienza così non l’avevamo mai sentita”. I funzionari europei ripetono che l’invasione su larga scala della Russia in Ucraina ha dato uno slancio nuovo all’allargamento dell’Ue per come era stato pensato: una forza d’attrazione liberale in grado di garantire benessere e convivenza per tutti gli stati membri, vecchi e nuovi. Nel 2013 c’è stato l’ingresso della Croazia, l’ultimo, e poi è cominciato quello che si potrebbe chiamare il decennio del restringimento, con la Grexit sventata e con la Brexit invece realizzata (a Kyiv, dove la passione per il Regno Unito è smisurata e dove Boris Johnson potrebbe diventare facilmente presidente, molti dicono: abbiamo riacceso l’allargamento, vi riportiamo indietro anche gli inglesi). La famiglia disfunzionale europea ha sospeso così il suo abbraccio verso est, dando naturalmente parecchie delusioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE