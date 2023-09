Sulle elezioni e sulle altre pretese: quanti test democratici poniamo all'Ucraina, ma a noi no

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha spiegato in modo semplice e concreto perché organizzare una campagna elettorale e un’elezione oggi sarebbe rischioso e costoso, ma questo non ha fermato i detrattori dell’Ucraina a ogni costo che sostengono che è un paese corrotto, che Zelensky è un autocrate e che la cancellazione delle elezioni è soltanto l’ultimo dei soprusi anti democratici del presidente ucraino. Molto ripreso sui media americani è stato Rand Paul, senatore libertario e isolazionista del Kentucky, che considera il sostegno a Kyiv una perdita di soldi insostenibile (Paul abolirebbe la politica estera dell’America, se potesse) e che alle elezioni del 2024 fa il tifo per Donald Trump. Come Paul altri politici repubblicani fanno pressioni perché si tengano le elezioni in Ucraina, ed è appena il caso di ricordare che molti sono gli stessi che di fatto non hanno riconosciuto l’esito elettorale delle presidenziali del 2020 a casa loro, in America, visto che vogliono riportare Trump alla Casa Bianca per restaurare, dicono, l’ordine democratico del paese. Altri, come il senatore Lindsey Graham, che ha visitato più volte l’Ucraina e che sostiene l’impegno americano a Kyiv, ne fa una questione più ideale: “Non riesco a pensare a un simbolo migliore per l’Ucraina di elezioni libere e giuste durante la guerra”, aveva detto proprio a Kyiv alla fine di agosto. Certo, sarebbe una grande dimostrazione di forza e indipendenza far funzionare la democrazia mentre la Russia la distrugge, ma concretamente: ha senso?

