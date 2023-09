L'attacco ucraino a Sebastopoli cambia molte cose per Kyiv

La precisione ha un costo e implica molta pazienza, virtù che l’esercito ucraino dimostra di avere, per necessità, e che pare aver imparato a dispensare anche agli alleati occidentali, quando chiedono fretta, irruenza, velocità. La pazienza russa è nota, negli anni si è raccontata anche da sola, soprattutto con le guerre, e Kyiv sembra aver capito che a questo punto è anche sulla pazienza che va battuta Mosca. L’attacco compiuto contro il quartier generale della flotta russa nel Mar Nero a Sebastopoli è stato pianificato nei minimi dettagli, era stato annunciato dal capo dell’intelligence militare ucraino, Kyrylo Budanov, quando prometteva che le azioni di Kyiv nella penisola ucraina sarebbero arrivate sempre più in profondità, e ha avuto bisogno di perfezionamenti continui in grado di bucare le difese della Russia. La flotta russa nel Mar Nero è un retaggio e un vantaggio per Mosca, che di fatto non ha mai smesso di stazionare le sue navi in Crimea dal crollo dell’Unione sovietica, una concessione che l’ha avvantaggiata nell’occupazione della Crimea prima e nella guerra poi. E’ dal 2014 che la Russia arma la Crimea per lanciare la sua guerra totale contro l’Ucraina, oggi è un obiettivo prezioso per gli ucraini. Nel complesso di Sebastopoli c’erano soldati e c’era anche il generale Viktor Sokolov, comandante della flotta nella Crimea occupata dall’agosto del 2022. Per ora sono soltanto fonti ucraine a parlare della morte del generale, che prima di arrivare in Ucraina era stato in Siria, era apprezzato dal capo di stato maggiore Valeri Gerasimov, considerato affidabile tanto da assegnargli il punto più strategico della flotta russa secondo il Cremlino in questo momento. Sebastopoli è stata colpita più volte, senza che Mosca abbia commentato che significato abbia sulla sua guerra la vulnerabilità di un porto affacciato sul Mar Nero, da dove viene condotta la guerra nel mare che un tempo era centrale per gli scambi marittimi, per i trasporti, e adesso, a causa del Cremlino, è diventato non navigabile in sicurezza, e quindi centrale per il conflitto, l’attacco e la difesa.

