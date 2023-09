Chissà cosa ha pensato davvero Natalia Burlinova, dal suo rifugio di Mosca, quando ha visto i titoli dei giornali italiani: spia, reclutatrice, fino ad arrivare al delicatissimo titolo dell’editoriale di Travaglio, “Agente zerozerotette”. Lei, accusata di essere un’agente d’influenza dall’Fbi perché non regolarmente registrata come prevede il Foreign Agents Registration Act, all’improvviso considerata alla pari dei miti dell’intelligence russa, la migliore del mondo tra i paesi autoritari, quelli in cui tutti i cittadini sono doverosamente anche informatori. “Sono risentita per l’articolo di Repubblica”, ha detto la stessa Burlinova via Zoom, da Mosca, all’autore dell’inchiesta, Paolo Mastrolilli, “perché mi presenta come una spia”. In realtà, dalle carte consultate da Mastrolilli e dalle incriminazioni dell’Fbi si capisce il suo coinvolgimento attivo nel lavoro dell’Fsb – i famigerati servizi di sicurezza interna russa che nascono dalla modernizzazione, per così dire, del temibile Kgb di sovietica memoria – ma sull’accusa di essere “una spia” viene quasi di darle ragione. O forse bisognerebbe ricominciare a intendersi sul significato di spia nel Duemilaventitré, con una guerra in corso in Europa mossa dalla Russia, e potenze sempre più belligeranti e aggressive che lavorano per mettere in discussione l’ordine del mondo post-Guerra fredda, quello della cosiddetta pax economica. Perché a leggere i giornali, quelli italiani e quelli internazionali, sembra all’improvviso essere tornata la guerra delle spie, delle informazioni e del controspionaggio, attività quasi retrò con un preciso immaginario di baffi finti e giornali coi buchi, telefoni a gettoni e agenti che fanno il doppio, triplo gioco. Niente di più lontano dalle attività di oggi, ma non perché la tecnologia ha cambiato tutto, e qualcuno dirà che non serve nemmeno più pedinare una persona per scoprire chi è – basta uno scan facciale, basta clonargli il telefono. La tecnologia è solo una parte di questa storia.

