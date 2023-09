Le curve di apprendimento di ucraini, russi e Nato secondo Petraeus

Il generale americano alla Welt loda i soldati ucraini: "Hanno fatto un lavoro impressionante" e per questo “è vitale che la Nato continui a fornire tutto il sostegno possibile per garantire che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno per andare avanti con la controffensiva"

“Nessun piano strategico sopravvive al contatto diretto col nemico”, ha detto il generale David Petraeus alla Welt, tutto sta nella capacità di adattarsi e “gli ucraini hanno fatto un lavoro impressionante”. Petraeus è uno dei generali più esperti d’America, ha ideato e guidato la campagna “cuori e menti” con cui gli americani in Iraq riuscirono a portare – per un breve periodo, certo, ma decisivo – la popolazione dalla loro parte contro il terrorismo islamista, ha la rara capacità di mettere insieme le sue conoscenze sulle cose militari e quelle sulle cose umane e non parla mai di guerra come se fosse un’altra cosa rispetto a chi è sul campo, col nemico di fronte, “nei chilometri e chilometri di campi minati dai russi, molto più profondi delle distanze che si studiano nei manuali militari russi”.