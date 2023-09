“Non ci siamo arresi”. All'Europarlamento, Tikhanovskaya dice che per i bielorussi l'Europa è “casa”

La leader dell'opposizione bielorussa, in esilio in Lituania, propone di firmare un memorandum per rendere formali le relazioni tra i democratici bielorussi e il Parlamento europeo in attesa che il disegno di Putin e Lukashenka fallisca

Strasburgo. Svjatlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione bielorussa in esilio in Lituania, è entrata nell’aula del Parlamento europeo vestita di blu, il colore dell’Europa, e il blu del Parlamento europeo le ha dato il benvenuto (anzi, bentornato, visto che qui era già venuta nel 2021, un anno dopo aver vinto le elezioni che poi Aleksandr Lukashenka le ha scippato) con la voce della presidente, Roberta Metsola. Metsola ha avuto parole di ferma censura per il regime di Lukaschenka (“Quello che succede ogni giorno in Bielorussia è la negazione di tutto quello per cui è nata l’Europa”), ha chiesto il rilascio immediato dei più di 1.500 prigionieri politici (tra cui il marito di Tikhanovskaya, Sjarhej) e ha fatto una promessa: “Vi aiuteremo a tornare a casa”. “Casa” è la Bielorussia che Tikhanovskaya non vede da anni, ma anche l’Europa che ai bielorussi è preclusa dal regime.