Lukashenka parla dei suoi avvertimenti a Prigozhin e vuole la Wagner ancora a Minsk

Alcune immagini satellitari pubblicate dal sito Radio Liberty mostrano che i campi della compagnia mercenaria vengono smantellati, ma il dittatore ha detto che invece la milizia rimarrà in Bielorussia

Aljaksandr Lukashenka ha detto di aver cercato di mettere in guardia sia Evgeni Prigozhin sia Dmitri Utkin, la mente e il braccio della compagnia Wagner, durante un colloquio in cui erano presenti soltanto loro tre: lui, Lukashenka, il dittatore bielorusso che aveva mediato la fine della marcia su Mosca, e loro, i due capi mercenari. Lukashenka aveva detto che nel nome dell’amicizia di lunga data che lo legava a Prigozhin, avrebbe garantito la sicurezza della Wagner in Bielorussia.