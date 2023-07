Putin dice che la Wagner non esiste, però la finanzia

Roma. Evgeni Prigozhin è riapparso, in mutande, in una foto diffusa da alcuni canali telegram e riproposta dal progetto bielorusso Hajun, che sta cercando di confermare la sua presenza, o quanto meno il suo passaggio, in un campo costruito per la Wagner a sud-est di Minsk. E’ la prima immagine che arriva da quando Prigozhin ha lasciato Rostov sul Don su una macchina che procedeva a fatica tra gli ammiratori. Era il 24 giugno, da quel momento, sono stati diffusi soltanto suoi messaggi audio. Non si sa se sia mai stato in Bielorussia, dal dittatore e amico Aljaksandr Lukashenka. Si sa però che ha incontrato, il 29 giugno, cinque giorni dopo che il Cremlino gli aveva cucito addosso l’etichetta di “traditore”, il presidente russo, Vladimir Putin, che oggi ha fornito una sua versione della riunione.

