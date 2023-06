Le tappe della marcia di Prigozhin verso Mosca

Il valore simbolico di Rostov sul Don e l'avanzata verso Varonezh. I mercenari hanno risposto a Putin: non siamo traditori, siamo patrioti. Gli scontri si sono fatti più intensi. La Wagner è una creazione del putinismo e il presidente adesso non riesce a fermarla

La marcia della Wagner verso Mosca: le tappe

Rostov sul Don: occupato il quartier generale militare

Da Rostov sul Don a Mosca ci sono più di mille chilometri ed è a Rostov sul Don che Evgeni Prigozhin si è fermato e aspetta nel principale quartier generale dell’esercito nella Russia meridionale. Lui e i suoi uomini sono entrati, armati, Prigozhin ha detto che non si sarebbe mosso senza parlare prima con il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il capo di stato maggiore, Valeri Gerasimov. La Wagner ha preso il controllo di alcuni luoghi chiave della città, che si trova vicino al confine e secondo Prigozhin era da Rostov che Shoigu coordinava gli attacchi contro i suoi uomini, la presenza nella città meridionale è anche simbolica. Il ministero della Difesa britannico ha confermato che i mercenari hanno occupato “siti chiave per la sicurezza, incluso il quartier generale che gestisce le operazioni militari della Russia in Ucraina”.





Voronezh: colpito un convoglio militare, dice la Wagner

Voronezh si trova a metà strada, cinquecento chilometri circa da Rostov e cinquecento da Mosca. Alcuni uomini della Wagner sono arrivati lì, con l’obiettivo di spostarsi poi verso Mosca. La Difesa britannica ha notato che inizialmente ci sono state prove molto limitate di scontro tra gli uomini della Wagner e l’esercito, il che “significa probabilmente che le forze di Mosca sono rimaste passive, lasciando passare la Wagner”. Successivamente i canali telegram legati alla compagnia di Prigozhin hanno detto che un loro convoglio è stato colpito proprio nella regione di Voronezh e hanno scritto: “La guerra civile è iniziata”. Il governatore della regione ha confermato che i militari sono impegnati per bloccare l'avanzata. La risposta dell’esercito di Mosca in questo momento è fondamentale e la maggior parte delle forze sono comunque raccolte attorno a Mosca.

L’attesa a Mosca: in vigore il regime antiterrorismo

Nella capitale è in vigore il regime di controllo antiterrorismo. Non ci sono notizie di spostamenti da parte di Putin, che nel frattempo ha contattato i suoi alleati, soprattutto quelli della Csto, l’Organizzazione del trattato collettivo, un’alleanza nata come difensiva che unisce Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia, Kirghizistan, Tagikistan. E’ particolamente interessante la risposta che ha ricevuto dal presidente kazako, Toqaev, che ha definito quello che sta succedendo in Russia un problema interno. All’inizio del 2022, era stato proprio Toqaev a chiedere alla Csto di intervenire nel suo paese per fermare le manifestazioni.

Le parole di Prigozhin: "Non ci arrenderemo. Siamo patrioti"

Evgeni Prigozhin ha reagito al discorso di Vladimir Putin. Con un messaggio audio su Telegram ha detto: “Riguardo al tradimento, il presidente si sbaglia profondamente. Siamo patrioti, abbiamo combattuto e stiamo combattendo. Nessuno si arrenderà alle richieste del presidente, dell’Fsb o di chiunque altro. Non vogliamo che il paese viva ulteriormente nelle bugie della corruzione e della burocrazia”. Putin ha accusato il capo della Wagner di tradimento, ha promesso che la marcia di Prigozhin verrà fermata. Per ora va avanti e Prigozhin parla in termini politici, parla di corruzione, sapendo bene quando il problema conti e possa smuovere i cittadini russi.

“Quando abbiamo combattuto in Africa – ha detto Prigozhin – ci è stato detto che avevamo bisogno dell’Africa, poi ci hanno scaricati, hanno rubato i soldi che invece dovevano servire. Quando ci è stato detto che dovevamo combattere in Ucraina, siamo andati a combattere. Ma si è scoperto che anche le munizioni, le armi, tutto il denaro destinato a questo scopo sono stati rubati, mentre i funzionari li conservano per loro stessi”. Oggi, ha continuato Prigozhin, stanno usando i proiettili contro gli uomini della Wagner e contro i cittadini, quindi “noi siamo patrioti”.

La marcia va avanti, lo scontro è tra russi armati, l’Ucraina – dove continuano i bombardamenti – è stata la miccia, e l’idea di Putin che avrebbe potuto concentrare il potere per anni, per sempre, dividendo i suoi collaboratori, creando un legame di dipendenza, in questo momento traballa.