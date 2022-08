La rottura del Kazakistan con la Russia è sempre più netta

Qasym-Jomart Tokaev è il presidente del Kazakistan che a gennaio di quest’anno aveva chiesto alla Csto, un’alleanza militare che gravita attorno alla Russia, di intervenire nel suo paese per sedare le proteste, nate per questioni economiche che iniziavano a presentare rivendicazioni anche politiche. Arrivarono i soldati di Mosca accompagnati anche da alcune truppe bielorusse e fu una carneficina, i manifestanti, spesso pacifici, morirono a decine. L’ordine, disse Tokaev, venne ristabilito in fretta e le truppe di Mosca iniziarono a lasciarono il Kazakistan con tanti, sentiti ringraziamenti da parte di Tokaev a Vladimir Putin. In molti espressero meraviglia per il ritiro dei soldati da parte del Cremlino: quando la Russia manda i suoi uomini, spesso fa in modo che rimangano. Questa volta però aveva in programma di impiegarli altrove: quasi due mesi dopo la Russia avrebbe lanciato l’aggressione contro l’Ucraina e il presidente kazako ha iniziato a ricordare con spavento l’arrivo delle truppe di Mosca, che lui stesso aveva invitato.

