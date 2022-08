L'"asse della resistenza" di Iran e Russia punta l'Ucraina e Israele

Presto la Russia potrebbe impiegare nel Donbas i droni che ha acquistato dagli iraniani, cercando di cambiare le sorti della guerra aerea che finora ha visto in vantaggio gli ucraini. Ieri la Casa Bianca ha detto che i primi piloti russi sono arrivati in Iran e hanno iniziato l’addestramento sugli Uav che Teheran è pronta a vendere a Mosca. Il mese scorso, il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, aveva reso pubbliche fonti di intelligence che riferivano dell’accordo raggiunto fra russi e iraniani. Sempre a luglio, alcune immagini satellitari declassificate dagli Stati Uniti mostravano dei funzionari russi in visita a una base di droni in Iran. Washington sospetta che i russi siano interessati soprattutto agli Shahed 129 e agli Shahed 191. Si tratta di Uav con un’autonomia rispettivamente di 1.600 e 500 chilometri, abbastanza per volare dalla Russia all’Ucraina in missioni lunghe anche 24 ore. Se l’addestramento è appena iniziato, come dicono gli americani, significa che bisognerà aspettare comunque alcune settimane prima che i primi droni iraniani raggiungano il fronte ucraino.

