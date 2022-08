Erdogan e Putin si incontrano di nuovo e la domanda è: cosa si offriranno?

I presidenti di Russia e Turchia si vedono per la seconda volta in poche settimane: quando si siedono allo stesso tavolo c’è sempre il sospetto che si stiano per mettere d’accordo su qualcosa che andrà molto bene per loro, meno per l’occidente. Dall'energia al grano, dalla Siria ai droni

Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan si incontreranno oggi a Sochi, in Russia. L’ultima volta, il presidente russo e l’omologo turco si erano visti a Teheran, quando il leader di Ankara fece attendere per circa due minuti in piedi un Putin che nascondeva l’imbarazzo e il fastidio: di solito è lui che si permette il lusso del ritardo. A Teheran, Erdogan ottenne lo sblocco dell’accordo per far ripartire il grano fermo nei porti ucraini, per ora è il solo a parlare sia con Mosca sia con Kyiv, anche se i rapporti con Putin sono più assidui: il leader turco non è mai andato a incontrare Volodymyr Zelensky dall’inizio dell’invasione. Il vertice di oggi è stato preceduto da quello tra i ministri degli Esteri Mevlüt Çavusoglu e Sergei Lavrov in Cambogia, e quando Turchia e Russia si siedono allo stesso tavolo c’è sempre il sospetto che si stiano per mettere d’accordo su qualcosa che andrà molto bene per loro, meno per l’occidente e i suoi alleati.