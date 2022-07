Erdogan attacca l'Iraq per dimostrare che può farlo anche in Siria

"La Turchia non deve chiedere permesso a nessuno per le sue operazioni militari”, rivendicava ieri Mevlüt Çavusoglu. Sprezzante ma risentito, il ministro della Difesa di Ankara spiegava che le distanze con l’Iran e la Russia, al di là dei sorrisi e delle strette di mano andate in scena al vertice di Teheran di martedì scorso, sono notevoli e su molti dossier. In primis quando si parla di curdi. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si era presentato a Teheran nelle vesti del più moderato fra i tre alleati riluttanti, l’unico alleato della Nato capace di farsi ascoltare dai paria di Russia e Iran. Ma a ben vedere era colui che aveva la richiesta più impellente da mettere sul tavolo: il via libera a un’offensiva militare in Siria. Incassato il no di Russia e Iran, la Turchia ha voluto dimostrare a tutti in cosa consista quel “non dovere chiedere il permesso a nessuno” e ha lanciato un attacco missilistico su un resort pieno di turisti nel Kurdistan iracheno, nel governatorato di Duhok. Il bilancio provvisorio è di nove morti – tra cui un neonato – e decine di feriti. Erano soprattutto famiglie in vacanza, alcune in viaggio di nozze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE