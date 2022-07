Con il petrolio Putin ricatta il Kazakistan, l'ex alleato che ora cerca di aggirare la Russia

La Russia e il Kazakistan sono ai ferri corti e le conseguenze di questa Guerra fredda in evoluzione in Asia centrale si potrebbero far sentire anche in Europa, con un ulteriore impatto sul settore dell’energia. Sulla base di un evidente pretesto burocratico, un tribunale russo ha ordinato la sospensione per trenta giorni delle attività del Caspian pipeline consortium (Cpc), consorzio che gestisce il trasporto del petrolio estratto dai giacimenti dell’area occidentale del Kazakistan fino al porto russo di Novorossiysk, sul Mar Nero. Solo un giorno prima dell’annuncio, il presidente kazako, Qasym-Jomart Tokayev, durante una telefonata con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, si era impegnato a supportare l’Unione europea nella stabilizzazione del mercato energetico globale.

