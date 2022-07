La morsa del petrolio russo. Come l'Italia aiuta Putin

L’Italia sta dando una grossa mano a Vladimir Putin sul petrolio. Non solo è il principale paese europeo importatore di greggio via nave (quasi il 30 per cento del totale), ma è l’unico paese europeo che ha aumentato l’import dalla Russia. E non di poco: quasi il 400 per cento in più rispetto a febbraio, prima dell’invasione. I dati sono quelli raccolti da Bloomberg e mostrano il repentino spostamento verso oriente dell’export russo: Mosca è riuscita a sostituire la riduzione degli acquisti europei, circa 500 mila barili al giorno, reindirizzandoli in Asia seppure a prezzo scontato.

