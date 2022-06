In Europa prende piede l'idea del “price cap” sul gas. La Germania è meno riluttante

Bruxelles. La Grecia ieri è diventata l’ultimo stato membro dell’Unione europea a vedersi tagliare o ridurre le forniture di gas dalla Russia nel contesto della guerra contro l’Ucraina. In teoria il rubinetto rimarrà chiuso temporaneamente. Sabato Gazprom ha annunciato lavori di manutenzione annuali sul gasdotto TurkStream – che dalla Russia porta il gas in Turchia e poi nell’Europa del sud e nei Balcani – da oggi e fino al 27 giugno. “L’interruzione non dovrebbe influire sulla sicurezza dell’approvvigionamento del paese”, ha assicurato la società greca, Depa. Ma l’ennesima interruzione sembra rientrare in una strategia della Russia di logoramento dell'Ue sul gas. Gazprom ha totalmente tagliato le forniture ai paesi che non hanno accettato di effettuare i pagamenti in rubli (Polonia, Bulgaria, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi) e ha ridotto i flussi ad alcuni dei suoi più importanti clienti che si erano adeguati al decreto firmato da Vladimir Putin il 31 marzo (Germania, Italia, Francia, Austria, Slovacchia, Repubblica ceca e Slovacchia).



