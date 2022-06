Razionamenti ed efficienza. Così Berlino si prepara all'inverno senza gas russo

Berlino. S’è cominciato martedì con un taglio del 40 per cento alle forniture di gas, poi mercoledì una seconda sforbiciata e via così, tanto che il colosso energetico russo Gazprom ha ridotto di più del 60 per cento le forniture di gas alla Germania tramite il gasdotto Nord Stream adducendo “problemi tecnici” a un turbomotore targato Siemens presso la stazione di compressione di Portovaja. Gazprom ha spiegato che la multinazionale tedesca non ha concluso i lavori di manutenzione obbligando il fornitore a chiudere i rubinetti di oltre metà. Siemens ha confermato che una turbina era stata inviata in Canada per riparazioni e che, causa sanzioni, non potrà essere restituita in tempi stretti. Eppure per il vicecancelliere e ministro dell’Economia tedesca Robert Habeck quella di Gazprom sarebbe “una decisione politica” presa nell’ambito di “una strategia per far salire i prezzi”. Senza dimenticare che l’accetta russa è caduta su Berlino mentre il cancelliere Olaf Scholz partiva per Kyiv.

