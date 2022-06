Divieto di assicurazione e tariffe sull'import sono meglio del price cap

Dopo le prime mosse a costo zero, in Occidente si inizia a discutere delle sanzioni contro la Russia, di come calibrarle per renderle più efficaci. Da quando le contromisure si sono spostate sull’energia le divergenze sono aumentate, da un lato perché queste sanzioni comportano una ricaduta sulle economie occidentali, dall’altro perché per ora non sembrano avere effetti su Mosca che incassa più di prima per via dell’aumento dei prezzi. Daniel Gros, direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps), fa parte di quegli economisti che da mesi propongono un dazio sulle importazioni di gas e petrolio russi. E non ha cambiato idea. “Quando ci chiediamo quale sanzione funziona meglio, da economisti pensiamo a quella che ha un migliore rapporto costo/beneficio – dice al Foglio –. E su questo versante il dazio è l’arma migliore. Ma il dazio si può applicare solo con un gruppo di paesi amici, come Unione europea, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone”. Restano fuori tutti quei paesi, come ad esempio India e Cina, che non impongono sanzioni e che importano una massa crescente di petrolio.

