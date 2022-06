Alla guerra del gas con Putin: perché Gazprom riduce i flussi con Italia e Germania

Per rispondere al taglio delle forniture l’Europa deve mettere un tetto al prezzo del gas. L'alternativa è che la Russia continui a usare metano e petrolio come armi

La Russia ha iniziato a chiudere i rubinetti. Dopo l’annuncio di una riduzione del flusso di gas del 40 per cento verso la Germania attraverso il gasdotto Nord Stream, Gazprom ha comunicato all’Eni una riduzione del flusso verso l’Italia pari al 15 per cento. La motivazione formale fornita da Mosca è che si tratta di problemi tecnici esacerbati dalle sanzioni: la causa sarebbe il malfunzionamento di una turbina che però non può essere riparata a causa del divieto di fornire servizi tecnici da parte dell’occidente. Insomma, sarebbe colpa nostra. Naturalmente nessuno crede a questa versione, almeno in Unione europea. Secondo il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck il motivo dichiarato da Gazprom “è solo un pretesto”: la strategia chiara è “quella di turbare le persone e aumentare i prezzi”.