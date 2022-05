Il tetto al prezzo del gas è anche un tetto al potere di ricatto di Putin

La discussione europea sul price cap sul gas imposta dalla proposta di Mario Draghi è la partita di ritorno con la Russia dopo quella sul pagamento in rubli. Il match di andata è finito con un pareggio, ma l’Ue ne è uscita divisa al termine di una prestazione imbarazzante. Alla fine il doppio conto in euro/rubli presso Gazprombank è stato un compromesso che ha salvato la faccia sia all’Europa sia a Putin, ma la Commissione per mesi non è stata in grado di dire se quel meccanismo violasse o meno le sanzioni e infine l’Unione si è spaccata, con paesi che hanno pagato accordandosi con Mosca e altri a cui è stato staccato il gas per non averlo fatto. Stavolta l’Europa si gioca tutta la sua credibilità.

