Un tetto al prezzo del gas è l'arma dell'Ue contro il potere di monopolio russo

La Russia ha incontrato pochi ostacoli nello sfruttare il prezzo elevato dell’energia, in parte dovuto alla sua invasione dell’Ucraina, per ricavare dall’esportazione di idrocarburi ingenti profitti che finanziano la macchina bellica. Conta prevedibilmente poco l’embargo europeo sulle importazioni di carbone, che ammontavano ad appena 5,5 miliardi di euro nel 2021. Inciderebbe semmai un embargo sul petrolio (74 miliardi di euro), ma i governi europei continuano a discuterlo senza giungere a un accordo.

Intanto l’Eni ha aperto un conto in rubli presso Gazprombank, come Putin ora esige dai compratori europei di gas naturale russo. Dispiace che sia il grande gruppo industriale italiano ad assecondare la richiesta del Cremlino. Non può però sorprendere: la teoria economica insegna che i singoli importatori, quand’anche abbiano le dimensioni dell’Eni, non possono individualmente tenere testa a Gazprom, società direttamente controllata dal governo russo e che gode di un monopolio legale sulle esportazioni di gas tramite gasdotto. E’ invece l’Unione europea che può e deve contrastare il potere di monopolio russo nel mercato dell’energia. Può perché ha un peso economico ben superiore non solo a quello dell’Eni, ma anche a quello di Gazprom. Deve perché la questione, prima ancora che di politica estera, è di politica commerciale, ambito di sua competenza esclusiva.



