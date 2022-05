Eni si prepara a pagare Gazprom (in euro) e apre i conti a Mosca

L'azienda guidata da Claudio Descalzi aprirà due conti correnti presso Gazprombank, uno in valuta europea e l'altro in rubli. Sulla carta questo non vìola le linee guida della Commissione europea, ma alcuni portavoce hanno dichiarato il contrario

La confusione che si è creata intorno al pagamento del gas in rubli, anche grazie alla posizione incerta della Commissione europea, ha sollevato un dibattito dietro cui non si mettono bene a fuoco le debolezze della Russia. Nella “zona grigia” lasciata da Bruxelles – copyright Mario Draghi – c’è più di una convergenza con le ambiguità di Mosca. Ieri Eni ha illustrato la procedura che ha avviato per onorare con Gazprom l’imminente pagamento in scadenza. Come altre aziende europee, anche quella guidata da Claudio Descalzi aprirà due conti correnti denominati K presso Gazprombank, uno in euro e uno in rubli. Sulla carta questo non vìola le linee guida della Commissione europea, ma alcuni portavoce hanno dichiarato il contrario.