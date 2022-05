Draghi punge l'Ue sul gas in rubli. La “zona grigia” per i pagamenti fa comodo, ma è segno di debolezza

Per poter acquistare il metano russo le compagnie europee aprono conti in Svizzera con Gazprombank, ma grazie a un sistema a doppio conto le sanzioni non vengono violate

Tra pochi giorni, intorno alla metà di maggio, scadranno i termini per il pagamento del gas che Eni compra dalla Russia. Non pagare non è un’opzione, perché significherebbe interrompere le forniture. Farlo direttamente in rubli, come vorrebbe Vladimir Putin, nemmeno. In mezzo a questi due paletti c’è quella che Mario Draghi ha chiamato “zona grigia”. “Sono abbastanza fiducioso” che l’Italia sarà in grado di pagare Mosca senza violare le sanzioni “per una ragione sciocca”, ha detto ai giornalisti durante la conferenza stampa di mercoledì a Washington: “Non ci sono pronunciamenti ufficiali, nessuno ha mai detto se i pagamenti di gas in rubli violino le sanzioni o no: è una zona grigia”.