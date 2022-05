Estrarre di più. Il tabù da superare per una vera indipendenza energetica

Sono encomiabili gli sforzi continui del governo italiano (con l’aiuto di Eni) per trovare fonti alternative alla Russia per rifornirsi di gas (e di petrolio). Ma non bastano. Per due motivi. Perché i conti che si leggono sono improntati a un certo ottimismo. Necessario, ma rischioso. E perché non riducono la nostra dipendenza dall’estero, conservando un fattore di rischio importante. Mancano invece, inspiegabilmente all’appello risorse che sono interamente nelle nostre mani: il gas e il petrolio nazionali. Non sto parlando delle modeste quantità aggiuntive che sono state recentemente autorizzate all’interno di un quadro programmatico, il famigerato Pitesai, che pone vincoli di ogni genere. Vincoli che non esistono negli altri paesi rivieraschi che infatti estraggono a tutto spiano. Parlo dei milioni di barili e delle decine, forse centinaia, di miliardi di metri cubi di gas di cui si conosce l’esistenza, ma che non sono mai stati indagati a fondo e portati a sfruttamento. Per le note ragioni dovute al prevalere di una presunta cultura ambientalista fondata sui no e sulle idiosincrasie.

