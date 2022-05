Ultimo baluardo inceneritore: il M5s diserta il Cdm contro l'impianto di Gualtieri

Nel decreto Energia c'è anche un articolo per dare al sindaco di Roma poteri straordinari sui rifiuti per il Giubileo del 2025. Anche quello di autorizzare impianti. Conte attacca e i ministri del Movimento disertano in polemica la riunione

“Mi riferiscono che in Cdm c’è una norma per la costruzione agevolata di un inceneritore a Roma. Significa cancellare la transizione ecologica”. Alla fine non è bastato né il no di Giuseppe Conte né la scelta forte dei ministri del Movimento 5 stelle che hanno deciso di non votare. Il governo ha approvato all’articolo 13 del decreto Energia una norma di poche righe, ma dall’impatto gigantesco. Imponente quanto un termovalorizzatore da 600mila tonnellate di rifiuti l’anno. Quello che il commissario al Giubileo 2025, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, proverà adesso a costruire in tempi record grazie ai poteri straordinari sui rifiuti che l’esecutivo gli ha affidato. “Il commissario – si legge nel passaggio cruciale della norma – autorizza nuovi impianti e ne assicura la realizazzione”. Per farlo potrà anche servirsi del potere di ordinanza “in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale”. Un’eccezione essenziale e straordinaria per pulire la Capitale entro l’Anno santo, scavalcando il piano rifiuti del Lazio che non prevede inceneritori.