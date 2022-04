“Fanatismo delirante contro i termovalorizzatori”. Parla Pizzarotti

“La situazione romana rispetto alla nostra di allora è molto diversa. Da noi si potevano avere dei dubbi, nella Capitale non c’erano oggettivamente alternative, complimenti a Gualtieri per aver avuto il coraggio di dirlo”. Per Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e avanguardista della dissidenza grillina, la scelta dell’ex ministro dell’Economia di dotare la Capitale di un nuovo termovalorizzatore da 600mila tonnellate è un tuffo nel passato. L’inceneritore di Parma, che tratta ogni anno più di 120mila tonnellate di rifiuti, versando oltre 600mila euro nelle casse del comune e fornendo energia per il riscaldamento, fu il termovalorizzatore primigenio. Il simbolo potentissimo della realtà che, con disinvoltura, supera a destra l’ideologia. Nel 2012 Pizzarotti fu il primo candidato del M5s a vincere in una città importante. Lo slogan di allora era “No Iren”. Nel senso dell’impianto che la multiutility avrebbe poi realizzato. Arrivato al Palazzo del Comune Pizzarotti si rese conto subito che non poteva essere fermato. Con pragmatismo, dunque, accettò la sfida. Ne nacque una sommossa interna che spinse il sindaco ad abbandonare il Movimento per abbracciare la complessità dell’amministrazione. La cosa ha pagato e nel 2017 Pizzarotti è stato rieletto con la sua lista civica, scalzando senza alcuna difficoltà i grillini. “Eppure – dice – noi avevamo dei dubbi molto più seri di quelli che oggi nutrono coloro che non vogliono l’inceneritore a Roma. L’Emilia Romagna aveva allora sette impianti, era autosufficiente, era una questione numerica, non ideologica. Il termovalorizzatore comunque non ha mai creato problemi, non ha un impatto ambientale negativo e, anzi, contribuisce a produrre calore per il funzionamento del teleriscaldamento della città”. Una situazione molto diversa da quella della Capitale. “Roma e il Lazio invece sono completamente incapaci di gestire i loro rifiuti, l’impianto è fondamentale”, sostiene il sindaco di Parma. “Purtroppo è difficile spiegare che i camion che partono da Roma e vanno in giro per l’Italia a buttare la spazzatura hanno un impatto ambientale molto più grande di un impianto di prossimità”.

