Tutti i luoghi comuni da sfatare sul nucleare, unica e vera nostra salvezza

Se all’energia nucleare ci fosse davvero da fare un processo, non c’è dubbio che in Luca Romano, fisico e divulgatore, essa avrebbe trovato un ottimo difensore. Di quelli capaci di rovesciare le imputazioni in prove a favore. Il suo libro, L’Avvocato dell’Atomo (Fazi), non è solo una spiegazione, informata e puntuale, dei vantaggi e della realtà dell’energia nucleare oggi. Esso va letto, piuttosto, avendo in mente esattamente l’opposto: i pregiudizi, le colpe, i timori, la casistica intera delle obiezioni che si fanno a questa fonte di energia. Luca Romano li affronta, uno a uno e, con dovizia di dati, informazioni, numeri e argomenti li smonta, li riporta alla loro dimensione effettiva e trasforma i più radicati luoghi comuni a sfavore in ragioni per sostenere l’energia atomica.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE