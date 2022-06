La Russia riorienta l'export di petrolio in Asia, ma a prezzi scontati

Mosca vende circa metà del suo greggio sul mercato asiatico, Cina e India in testa, ma è costretta a fare sconti anche del 30 per cento

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina i governi che vogliono sanzionare la Russia e i mercati che osservano sono alle prese con una domanda: quanto vale un barile di petrolio russo? La risposta è “meno degli altri”. Anche prima della guerra il greggio russo Ural veniva venduto a prezzi più bassi rispetto al Brent, ma quel divario continua ad allagarsi segnalando che la Russia – uno dei primi tre produttori mondiali – non può beneficiare appieno del rally sui mercati. Tra metà aprile e metà maggio l’Ural è stato quotato intorno ai 73 dollari al barile, un 32 per cento in meno rispetto al Brent che equivale a uno sconto di almeno 35 dollari al barile, in aumento. Uno studio di Petromarket citato dall’agenzia stampa statale russa Tass ha rilevato che tra il 13 e il 17 giugno lo sconto è arrivato a 39,7 dollari, 1,4 dollari in più rispetto al livello della settimana precedente: mentre le quotazioni del Brent scendevano, lo sconto del petrolio russo aumentava.