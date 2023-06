Che fine hanno fatto gli affari editoriali di Prigozhin

Le ultime immagini di Evegeni Prigozhin lo ritraggono in mimetica e giubbotto antiproiettile, è così che il suo personaggio si è fatto conoscere al pubblico internazionale: come il condottiero in verde militare con berretto o casco, con addosso gli stessi colori che ormai sono associati al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quella di Prigozhin è stata una scelta precisa, da uomo nell’ombra che svolgeva gli affari nascosti per conto del Cremlino ha deciso di farsi conoscere, vedere, ascoltare vestito da militare, in modo che non venisse confuso con gli altri, i ministri rimasti a Mosca, lontani dal fronte, che lui accusa di corruzione. Prigozhin non si è più visto, anche il generale che conosceva il suo piano, Sergei Surovikin, è scomparso. Secondo il Financial Times sarebbe stato arrestato, la figlia ha smentito, ma alcuni giornalisti moscoviti informati hanno detto che è stato licenziato, assieme al suo vice Andrei Yudin.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE