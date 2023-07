La Nato ora è larga, Erdogan ha dato il suo assenso per l'ingresso della Svezia. Gli sgarbi a Putin

Nel giro di due giorni il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha disubbidito agli accordi presi con Mosca sugli scambi di prigionieri russi e ucraini di cui è mediatore, ha chiesto di restaurare il percorso d’accesso della Turchia all’Unione europea come condizione per togliere il suo veto all’ingresso della Svezia alla Nato e al vertice dell’Alleanza a Vilnius ha triangolato con Stoccolma e con Bruxelles per l’allargamento fino a dare il suo consenso. Il protocollo di adesione sarà presentato entro breve al Parlamento turco per la ratifica.

