Perché l'ingresso di Stoccolma è decisivo per la Nato. Il bazaar di Erdogan

Milano. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha riunito ieri a Bruxelles i funzionari della Turchia, della Svezia e della Finlandia per discutere del futuro assetto dell’Alleanza. L’obiettivo del segretario, in linea con tutti gli alleati, è sancire l’allargamento della Nato al vertice della settimana prossima in Lituania, ma per farlo ha bisogno di convincere Ankara a far cadere il suo veto sull’ingresso della Svezia, cioè deve dotarsi di pazienza e tattica negoziale perché con la Turchia ogni scambio è possibile, dipende sempre dal prezzo.

