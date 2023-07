La maggioranza ombra Meloni-Pd-FI-centristi unita contro Putin

Il sistema politico italiano bipolarizzato nel modo imperfetto che sappiamo si divide in modo perfetto sulla politica estera e di sicurezza, con la guerra alle porte. Si divide su Putin e l’Ucraina. L’Europa come dimensione politica, gli investimenti straordinari del piano dell’Unione, le nomine che contano e la gestione dei grandi apparati in cui lo stato è parte decisiva sono tutte cose che dipendono da questa stella fissa, sono variabili subordinate. Meloni e il Pd di Schlein, con l’aggiunta dell’area centrale del polo Renzi-Calenda e di Forza Italia, sono la base su cui si regge questo pilastro strategico, esteri e difesa. Il resto, i grillini di Conte, la Lega di Salvini, la sinistra movimentista radicale, è appunto un residuo politico a lato della sostanza strategica al governo e all’opposizione. Ci possono essere oscillazioni di toni, sensibilità alla posizione ambivalente della Chiesa di Bergoglio e di settori cattolici più o meno influenti, e le parole di pace in lode della diplomazia non si negano a nessuno, formalmente, ma le forniture militari all’aggredito, le sanzioni all’aggressore, il coordinamento delle decisioni in sede Nato e Unione europea, anche la relazione in via di riscrittura con la Cina della Via della seta, tutto questo è il fondamento di sistema per l’oggi e per un futuro prevedibile, elezioni europee e nuove maggioranze di Strasburgo comprese.

