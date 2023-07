La versione di Santanchè: l'informativa in Senato in diretta

È il giorno di Daniela Santanchè in Senato. La ministra del Turismo fornirà la sua versione dei fatti riguardo a quanto emerso dalla puntata di Report del 19 giugno “Open to fallimento”. In particolare le accuse riguardano la gestione delle due aziende Visibilia e Ki groups, dove secondo l'inchiesta giornalistica ci sarebbero dipendenti non pagati, problemi con i fornitori, Tfr non erogati e cassa integrazione usata in modo fraudolento.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Domani, la procura di Milano indaga per falso in bilancio. "Stamattina è accaduto qualcosa che va veramente oltre la mia immaginazione che dovrebbe allarmare tutti senza alcuna distinzione di partito. Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi", ha detto Santanchè ai parlamentari.

"Sono stata oggetto di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti", ha continuato, aggiungendo "sono qui perché ho profondo rispetto del Parlamento".