Santanchè si difende in Senato. Ma il governo teme che la soap opera vada avanti per tutta l'estate

La ministra del Turismo tiene un'informativa a Palazzo Madama per rispondere alle accuse di Report. Malan: "Le siamo e le saremo al fianco". Ma nell'esecutivo s'agita il timore che la partita non si chiuda in Parlamento e diventi un tormentone estivo

A Palazzo Chigi sussurrano un timore: quello di oggi è solo un antipasto. Ché in effetti la soap opera su Daniela Santanchè potrebbe arricchirsi di chissà quante nuove portate: prime serate sulla tv di stato, paginate di giornale, instant book dati alle stampe sotto l’ombrellone. E insomma la premier Meloni un po’ si inquieta quando i suoi fedelissimi le ricordano che la storia non avrà una conclusione quest’oggi. Tutt’altro. Alle 15 la ministra del Turismo comparirà in Aula al Senato per quell’intervento parlamentare che le opposizioni, ma non solo, le chiedono di tenere almeno da quando è andata in onda la puntata di “Report” che ha svelato tutta la serie di incongruenze che avvolgono le sue aziende.