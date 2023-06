Consiglio Ue, le comunicazioni di Meloni in Parlamento. La diretta

Meloni: "Quanto accaduto in Russia smonta sistema di potere di Putin"

Quanto accaduto negli ultimi giorni in Russia ha contribuito "a smontare il sistema di potere del presidente Vladimir Putin". In questi termini è intervenuta in Aula la premier Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. Meloni ha anche sottolineato come l'Italia lavori per una "pace giusta e duratura" a sostegno dell'Ucraina.

Meloni: "Non accetteremo soldi per trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa"

"Se non si affronta a monte il tema della difesa dei confini esterni, se non si contrasta l'immigrazione irregolare è impossibile realizzare una politica di asilo giusta ed efficace". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei deputati nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. "Non possiamo lasciare agli schiavisti del XX secolo il potere di decidere chi entra e chi no in Europa. L'immigrazione di massa non ha nulla di solidale e colpisce i più deboli e fragili, a partire da chi avrebbe diritto di essere accolto", ha aggiunto la premier. Che ha anche ricordato come "la difesa dei confini esterni dell'Europa è fondamentale per l'Italia nell'affrontare il dossier migratorio". Da questo punto di vista, poi, la presidente del Consiglio ha usato parole nette: "Non accetteremo soldi per trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa".

Meloni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene alla Camera alla vigilia del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì 29 giugno e venerdì 30 giugno. Un appuntamento, quello del Consiglio, in cui verranno discussi molti punti centrali delle politiche europee: dalle risposte all'inflazione al nuovo pacchetto sulla gestione delle migrazioni. Mentre solo a margine degli incontri ufficiali dovrebbero esserci confronti su alcune delle altre partite su cui è impegnato il governo: le scadenze del Pnrr e la ratifica del Mes. Un altro degli argomenti trattati dalla premier in Aula sarà la guerra in Ucraina, con il sostegno ancor più convinto alla causa di Kyiv dopo il caos sprigionatosi in Russia.