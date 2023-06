Mes, Pnrr, Bce. Il mal d'Europa di Meloni alla prova del Parlamento

Il mancato rispetto dei tempi sulla scadenza di giugno del Recovery. Gli strategmmi per il rinvio sul Fondo salva stati. Le incognite per la sostituzione di Panetta nel board dell'Eurotower. La premier alla vigilia del Consiglio europeo ha molte insidie da evitare

Stare sul merito. L’alibi stavolta ha pure un suo fondamento, la reticenza avrà una sua giustificazione. Se Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Parlamento, aggirerà abilmente le paludi del Mes e del Pnrr è perché a rigore, nelle conclusioni del Consiglio europeo che verranno discusse giovedì e venerdì a Bruxelles, quegli argomenti non verranno toccati, almeno formalmente. Saranno oggetto di chiacchiere e conciliaboli a margine, magari, ma non entreranno nei documenti ufficiali. E insomma la premier si atterrà al testo per evitare il resto. Tanto più che il resto, a ben vedere, dice di un affanno del governo sull’agenda europea illuminato perfino dalle coincidenze. Il 30 giugno segnerà infatti la scadenza del semestre del Recovery: e, per la prima volta dal varo del Next Generation Eu, l’Italia non presenterà la richiesta di pagamento entro i tempi ordinari.