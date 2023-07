Il calvario di Saakashvili e il destino europeo di Georgia e Ucraina

Milano. Mikheil Saakashvili ha mostrato il suo corpo emaciato comparendo in video durante un’udienza del processo in corso a suo carico in Georgia per aver disperso una manifestazione di protesta nel 2007: l’ex presidente (per due volte) della Georgia si è sollevato la maglietta, ha mostrato gli ematomi e le ossa, ha detto di essere innocente e ha chiesto di poter uscire dall’ospedale-prigione in cui è rinchiuso dopo essere stato arrestato nel 2021: sconta una condanna a sei anni di carcere per abuso di potere, dopo un processo in absentia che si è svolto nel 2018.

