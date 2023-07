Putin usa il vertice dei disallineati per legittimarsi e non parlare di Ucraina

Alla Shanghai Cooperation Organization, nella sua prima apparizione a un incontro multilaterale dopo il tentato golpe della Wagner, il mantra del leader del Cremlino è “unità”. Insieme a Cina, India e Iran c'è anche il dittatore bielorusso, in fila per l’adesione alla Sco

Ieri sotto la guida dell’India si è tenuto il vertice virtuale tra i leader della Shanghai Cooperation Organization (Sco), un forum economico e di sicurezza creato nel 2001 da Pechino e Mosca con l’obiettivo di diventare un’alleanza alternativa a G20 e Nato e contrastare “l’influenza occidentale”. È stata anche la prima apparizione di Vladimir Putin a un incontro multilaterale dopo il tentato golpe di quasi due settimane fa da parte del capo della Wagner, Evgeni Prigozhin: il presidente russo ha preso il “vertice dei disallineati” come occasione per mandare un messaggio di unità, stabilità interna e solidarietà con paesi amici e membri della Sco come Cina, India, e, da quest’anno, Iran.