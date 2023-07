Il libro di Vakulenko ucciso dai russi trovato da Amelina uccisa dai russi

Milano. Il diario era sepolto proprio dove aveva detto lui, vicino al ciliegio nel giardino dietro casa. Lo ha trovato Victoria Amelina, scavando la terra con le mani un poco più a sinistra di dove avevano cercato fino a quel momento: un rotolo di fogli a quadretti scritti fitti fitti, avvolti nella plastica, il diario di Volodymyr Vakulenko detto Volodia, che scriveva storie per ragazzi e che in quelle pagine ha raccontato l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, a Kapytolivka, nella periferia di Izyum. Il 22 marzo del 2022 i russi erano arrivati a casa sua, lo avevano interrogato insieme a suo figlio, che ha 14 anni, è autistico e dall’inizio della guerra aveva smesso di parlare, avevano preso il computer e il telefono: Vakulenko sapeva che sarebbero tornati, ha sotterrato il diario, ha detto a suo padre e a suo zio il punto in cui aveva scavato, il 24 marzo i russi lo hanno portato via anche se li aveva implorati di lasciarlo lì a occuparsi di suo figlio. Poi è scomparso, sua madre è andata a cercarlo, le hanno detto che lo avrebbero rilasciato, “non siamo mica dei nazisti”, lo hanno ucciso.

