Putin sarà fragile ma resta brutale in Ucraina. L'attacco a Kramatorsk

La guerra di Vladimir Putin in Ucraina procede brutale, pure se siamo tutti impegnati a chiederci se il presidente russo riuscirà a mantenere il potere durante un conflitto pretestuoso, costoso, sanguinoso che non riesce a vincere. A Kramatorsk è stato colpito ieri un centro commerciale, un luogo affollato, in centro città. Che Putin sia più debole o no, i suoi attacchi contro gli ucraini non si sono mai fermati, e questo è il dato da non dimenticare, pure se la coalizione d’establishment che tiene su il presidente russo è sotto stress. La dibattuta vulnerabilità di Putin non cambia la sua determinazione ad annichilire l’Ucraina, ma resta utile provare a fare una mappa dei centri di potere che gli gravitano attorno, per capire se il loro sostegno può essere messo in discussione. Nei regimi, questa distribuzione del potere serve a creare contrappesi che si elidono tra di loro, in modo che il potere centrale resti in equilibrio. In “How to prevent coups d’état”, Erica De Bruin spiega questo sistema complesso di controbilanciamenti che permette ai regimi di sopravvivere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE