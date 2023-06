Quanto vale (pure per Putin) il business africano della Wagner

“Quando combattevamo in Africa ci hanno detto: ‘Ci serve l’Africa’. Poi però l’hanno abbandonata, perché hanno rubato tutto il denaro che serviva ad aiutarci”. Sabato mattina, mentre alcuni dei suoi uomini marciavano verso Mosca, Evgeni Prigozhin ha diffuso un audio su Telegram con una delle sue invettive contro il Cremlino. In essa, il capo della Wagner spiegava che fra le ragioni della cosiddetta “insurrezione” c’era la distanza di vedute sulla gestione del business in Africa. Una frattura maturata – anche in questo caso – fra il comandante della Wagner e il ministero della Difesa di Mosca, Sergei Shoigu. Secondo fonti interne alla milizia privata rilanciate dal consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, oltre alla rimozione di Shoigu e all’amnistia per gli uomini della Wagner, una delle richieste fatte da Prigozhin a Putin è stata “la possibilità di tornare in Africa”. Le operazioni militari ed economiche dei mercenari in Africa si avvalgono dell’aiuto logistico del ministero della Difesa di Mosca ed è per questo che la denuncia di Prigozhin era diretta, con ogni probabilità, a Shoigu.

