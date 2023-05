La strage in Mali del 2022, ora per ora: il format della Wagner

Washington sanziona un oligarca che ha favorito i paramilitari russi nel massacro di Moura. Almeno 500 le persone uccise durante l'operazione in un villaggio della regione di Mopti

Moustapha Sangaré è un colonnello dell’esercito del Mali; Lassine Togola un capitano; Ivan Aleksandrovich Maslov il capo del gruppo paramilitare privato russo Wagner in Mali. Sono stati tutti e tre sanzionati dal dipartimento di stato americano per la strage di Moura: almeno 500 persone uccise nell’operazione che si svolse in un villaggio della regione di Mopti, la cerniera tra il nord e il sud del paese africano. Durò cinque giorni, nel marzo del 2022, e rappresenta il peggior massacro compiuto dalla Wagner al di fuori dell’Ucraina.