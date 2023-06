Lukashenka, il mediatore improbabile

La prima telefonata di Vladimir Putin dopo il suo discorso in cui dava del traditore all’innominato Evgeni Prigozhin era stata al dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka. Secondo alcuni osservatori, il tracciamento dei jet governativi partiti dalla Bielorussia aveva lasciato intendere che proprio lui, proprio Lukashenka avesse potuto lasciare il paese per la Turchia. Se una marcia così spedita stava avanzando senza incontrare la resistenza dell’esercito russo, in Bielorussia, dove l’esercito è scarno e ancora meno motivato, un’iniziativa del genere sarebbe potuta essere ancora più rapida. Tanto più che alcuni dei combattenti bielorussi che sono in Ucraina al fianco di Kyiv avevano già annunciato di essere pronti a dirigersi verso Minsk e dalla loro parte avrebbero potuto avere anche il sostegno popolare forte, capillare, convinto dei cittadini che protestano contro il dittatore da tre anni.

