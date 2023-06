La favola nera della Russia, un paese in mano a bande di ladri e macellai

Nessuno sa niente e il buio copre la fronda armata in Russia. Brendan Kearney, ex capo dei Marines che ha studiato la Russia per cinquant’anni, ha detto a chi avanzava ipotesi al mattino di sabato, subito dopo l’appello di Putin contro i traditori, che per quanti affettano di conoscere la Russia c’è un solo augurio possibile: “Good luck!”. Ma la rivolta del cuoco di Putin, così diverso dalla cuoca che Lenin voleva alla testa dello stato, dimostra inequivocabilmente che quel paese meraviglioso è nelle mani di una banda, anzi di più bande composte di ladri e di macellai. In cuoco veritas. Ha detto che nessuno minacciava la Russia prima del 24 febbraio in cui duecentomila poveracci con le pezze al culo furono indotti a invadere e occupare l’Ucraina. Non c’erano nazisti in circolo. Non c’era una vera guerra nel Donbas. Non c’era niente da smilitarizzare alla frontiera per difendere la patria dall’occidente e dalla Nato.

